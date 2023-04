Udinese, paura Udogie: incidente stradale e schianto contro un bar

Paura nella notte per Destiny Udogie. L'esterno dell'Udinese, tra gli altri in orbita Italia di Mancini, è stato protagonista di un incidente stradala importante che l'ha visto uscire di strada con la sua Mercedes. Più o meno alle 3 di notte, questo l'orario indicativo confermato da Il Messaggero Veneto, il classe 2002 si è schiantato in un bar travolgendo sedie e tavoli all'esterno. Per fortuna nessun ferito e nessuna grave conseguenza per lui.