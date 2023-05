Udinese, infortunio Ehizibue: lesione del legamento crociato anteriore

Udinese , una nota stonata per l'ultima parte di stagione. Una Serie A giocata decisamente sopra le righe, un finale di campionato per continuare a regalare emozioni e spettacolo ai propri tifosi, ma i bianconeri si avviano a disputare le ultime cinque partite ( a partire da lunedì con la Sampdoria ) senza Kingsley Ehizibue.

L'esterno classe 1995, come riportato dal club friulano, ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore. Dunque stagione terminata anzitempo, con mister Sottil che non potrà contare su di lui per le partite contro Sampdoria, Fiorentina, Lazio, Salernitana e Juventus. Questa la nota dei bianconeri: "Udinese Calcio comunica che gli esami strumentali effettuati su Kingsley Ehizibue hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato mercoledì, dal Professor Mariani, presso la clinica "Villa Stuart" di Roma".

