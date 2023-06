Samardzic, retroscena sulla trattativa Juve: “Siamo stati vicini”

"Negli ultimi due anni mi sono divertito tanto a Udine, dove sono riuscito a mostrare le mie qualità soprattutto in questa stagione grazie al maggiore spazio". Lo ha dichiarato Lazar Samardzic in un'intervista concessa a "The Italian Football Podcast". Udinese e Juventus si affronteranno domenica nell'ultimo turno di Serie A e il centrocampista dei friulani ha rivelato un retroscena di mercato proprio sulla Vecchia Signora.