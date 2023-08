Sottil: "Dura perdere Beto prima di un match. Samardzic? Professionista"

SALERNO - "Sono contento della prestazione, volevamo venire qui a Salerno per fare una partita diversa rispetto a quella contro la Juve. Per settanta minuti ho visto una sola squadra in campo fare pressing e giocare con ordine. Siamo passati in vantaggio meritatamente, poi nel finale abbiamo sofferto per merito degli avversari. Ho provato a mettere due quinti, ma ci siamo un pochino troppo abbassati. Sul gol dovevamo scappare su quella palla filtrante". Queste le parole di Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana.