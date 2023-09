Aké e la Juve: "Allegri è severo ma insegna tanto, Cuadrado mi stupiva"

Aké ha spiegato: "Giocare per l'Udinese è una grande opportunità perché parliamo di un club importante nel calcio italiano. Tanti grandi giocatori sono passati qui e sono cresciuti. Lavorerò tutti i giorni per convincere Sottil a farmi giocare".

I ruoli di Aké

Aké si è soffermato sul suo ruolo: "Mi piace giocare in attacco ma mi sento a mio agio anche come quinto di centrocampo, come mi è capitato di giocare alla Juventus. Però, devo imparare a difendere meglio. Mi alleno sia per migliorare come esterno d'attacco sia da esterno, sia a destra sia a sinistra perché so calciare con tutti e due i piedi. Allegri mi chiedeva di venire più basso per poi lanciarmi in contropiede e dare allo stesso tempo più copertura".