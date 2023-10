Cioffi: "Pereyra tuttocampista e campione. A Lucca va tolto peso"

Esordio positivo per Cioffi sulla panchina dell'Udinese. In casa del Monza i friulani riescono a strappare un punto prezioso per il morale. Nonostante la sofferenza nel finale con i brianzoli in pressing per provare a cercare il gol vittoria ma senza trovare il guizzo decisivo, grazie alla solidità dietro dei bianconeri. Il tecnico premiato nelle scelte, soprattutto quella di mandare in campo Lucca, autore della rete del pari nella ripresa: tap in da pochi passi per l'ex Ajax. Al termine della sfida Cioffi ai microfoni di Dazn.