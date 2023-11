"Samardzic non mi interessa se va via": sorpresa Cioffi in conferenza

"Premessa, io di mercato non me ne occupo. Se Samardzic va via, resta o diventa bandiera dell'Udinese a me non interessa. A me interessa cosa fa Samardzic in questi giorni e domani se gioca per la squadra, lui deve fare quello che fanno tutti gli altri, che vanno forte con la palla e fortissimo senza palla. Fatto questo ha tutti i mezzi per essere trascinatore, se non lo fa la concorrenza non manca". Così Gabriele Cioffi alla vigilia di Milan-Udinese. Una risposta secca alla domanda sulla possibile correlazione tra la flessione di rendimento del centrocampista serbo e l'interessamento della Juventus.