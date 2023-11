Udinese, Cioffi: "Samardzic? Può fare ancora di più"

In casa Udinese c'è tanta voglia di dare continuità al bellissimo successo di San Siro. La squadra di Cioffi ha trovato la prima vittoria in campionato imbrigliando il Milan e trovando i tre punti grazie al rigore di Pereyra . Il ritorno sulla panchina del tecnico, nonostante qualche malumore dei tifosi, si è rivelato importante per riportare serenità ed entusiasmo all'ambiente. Contro l' Atalanta non sarà certa una gara semplice, ma in questo momento i friulani possono contare anche sull'effetto positivo dettato dall'ultimo turno. A tal proposito ha parlato in conferenza il tecnico Cioffi.

Udinese-Atalanta, conferenza Cioffi

Gabriele Cioffi ha parlato in vista della gara contro l'Atalanta: "E' stata una settimana importante, di motivazioni e di preparazione in vista di un'altra sfida difficile. Servirà tanta umiltà per affrontarli. Stiamo cercando di lavorare tanto con gli esterni per capire come attaccare, coprire e giocare nello spazio. Tutti stanno facendo bene perché c'è concorrenza, ora anche i senatori possono fidarsi degli altri e in questo è stata fondamentale la gara di Coppa Italia. Se un peso di 25kg lo distribuisci tra tutti i giocatori allora diventa tutto più leggero". Sui gol degli attaccanti: "Sono convinto arriveranno ma per il momento ci prendiamo ciò che arriva". Su Gasperini e quel 6 a 2 subito: "Il passato è passato non c'è da commentarlo, erano condizioni particolari al tempo, ora pensiamo a questa". Su Lovric: "Sta piano piano ritrovando la forma migliore". Sulla formazione: "Ho pochi dubbi soltanto sulla corsia di destro e in mezzo al campo tra Payero e Lovric". In chiusura su Samardzic: "Non è ancora nel pieno del suo potenziale ma contro il Milan ho visto segnali di crescita importanti".