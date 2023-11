Milan senz'anima, Pioli fa flop: l'Udinese sbanca San Siro con Pereyra

Il Milan non riesce a rialzare la testa e perde clamorosamente 0-1 in casa contro l'Udinese. I rossoneri, nel match valevole per l'undicesima giornata di Serie A, sono stati sconfitti a San Siro dalla formazione di Cioffi che si è imposta con il calcio di rigore dell'ex Juventus Pereyra al 61'. Prosegue dunque il periodo negativo della squadra di Pioli, che tra campionato e Champions League non vince dall'1-0 in casa del Genoa. Nonostante la sconfitta il Milan resta comunque terzo in classifica, ma la pressione del Napoli (a -1 dopo il successo contro la Salernitana) inizia a farsi sentire.