Udinese, Cioffi: “Sono diverso? Quando cadi e ti fai male…”

Udinese-Atalanta, le dichiarazioni di Cioffi

Queste le parole dell'allenatore dell'Udinese nel post partita ai microfoni di Dazn: "Sono contento e mi complimento con i ragazzi. Sfortuna per il gol? La sfortuna non esiste, ma prendiamoci quanto di buono abbiamo fatto. Abbiamo affrontato l'Atalanta a viso aperto. Quando sono arrivato avrebbero firmato per tre punti in tre partite, ne abbiamo fatti cinque. Ora ne abbiamo fatti cinque e dobbiamo vivere la sosta con il sorriso. Rinascita con il Milan? No, la vera ripartenza è stata a Monza, la peggiore squadra che ci potesse capitare in quel momento. Noi non guardiamo la classifica, il campionato è appena iniziato". Sugli attaccanti: "Pochi gol sono un problema? Assolutamente no, sono sicuro che arriveranno. Stanno giocando bene e non voglio mettere una croce su di loro. In cosa sono cambiato? Quando cadi e ti fai male, sai dove appoggiarti. I miglioramenti si vedono dopo le esperienze difficili".