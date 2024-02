Cioffi e il primato Juventus: "Rispetto all'Inter ha una qualità in più"

Dopo la sconfitta contro l'Inter, la Juve è pronta a scendere in campo con la voglia di ritrovare la vittoria contro l'Udinese. Un sentimento che preoccupa molto Cioffi, che ha presentato il match in conferenza stampa, elogiando la squadra di Allegri: "Per mentalità sono i primi della classe".

Juventus-Udinese, la conferenza di Cioffi

"La squadra sta bene, è motivata, concentrata, consapevole. È una maratona, un credere sempre in quel che fai" - ha spiegato Cioffi. Poi ha proseguito parlando di Lucca: "Finché mi piace gioca, perché è determinato, è propositivo. Corre più di me? Lì non ci vuole tanto (ride ndr)". Sulla Juventus: "Ogni partita può essere quella giusta per liberarci dalle zavorre, questa è la realtà. Affrontiamo la prima della classe non per classifica ma per mentalità, sono reduci dallo scivolone di San Siro e vorranno riscattarsi, ci faremo trovare pronti. Non entreranno in campo sottovalutandoci". Su Pereyra, ex del match: "Il Tucu ha una personalità da calamita, gli altri lo fanno con le prestazioni e in questo momento abbiamo bisogno di tanti leader per prestazioni". Sulla quota salvezza: "Quanti punti dobbiamo fare? 40, poi se saranno 35 o 36 non ci deve interessare, dobbiamo pensare ai 40 punti". Poi ha concluso: "L'esclusione di Silvestri? La gestione vale per tutti quelli che non giocano, lui, come Lautaro Giannetti, come Payero, tutti devono aspettare come i cinesi in riva al fiume la loro occasione, poi se fa lo sciocchino chiaramente la sua occasione non la riavrà, ma lì vale per tutti e in tutte le squadre".