Alcaraz, la Juve e la prima cosa che gli ha detto Allegri: "Non perderla mai"

Alcaraz: "Juve? Quando me l'hanno detto non ci credevo"

L'argentino ha raccontato così la trattativa: "Il mio agente Sebastian era a Southampton con me, stavamo per mangiare e l’hanno chiamato per dirgli l’interesse della Juve. Io non ci credevo, ma neanche lui. Eravamo in trattativa con altri club inglesi. Il giorno dopo hanno fatto un’offerta e allora è diventato realtà e in due giorni eccoci qua. Due ore dopo ho chiamato mia madre, tutta la famiglia era contenta. I miei genitori e le mie nipoti erano tutti insieme quando l'hanno saputo ed erano felicissimi. Alla Playstation sceglievo sempre la Juve, soprattutto quando c'erano giocatori come Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. È la verità, giocavo anche con altre big come Real Madrid o Psg. Usavo calciatori d'elite". Sulla gag con il tennis: "In molti me lo dicono, ma la prendo a ridere ovviamente".