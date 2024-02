Alcaraz, vento in poppa: Allegri e la suggestiva ipotesi per Juve-Udinese

Se una rondine non fa primavera, uno stop pasticciato – all’incontrario – non fa un brocco. Il marchiano errore di Vlahovic a San Siro, pur capitale per l’importanza della gara e per il momento in cui si è materializzato nell’area nerazzurra, ha sporcato appena il ruolino del serbo: sei gol nelle ultime cinque uscite in campionato, a conti fatti, e un’importante dote di punti assicurati di conseguenza. Per questo una sua assenza, lunedì sera, peserebbe oltremodo, in questo avvio di 2024 particolarmente ispirato sotto porta.