Cioffi: "Pereyra lo vedo anche portiere. A Deulofeu devo offrire una pizza"

Due pareggi e la vittoria contro la Juventus . Un periodo piuttosto positivo per l' Udinese e Cioffi non ha nessuna intenzione di fermarsi e rallentare nella corsa verso la salvezza. La distanza dal Sassuolo terz'ultimo è di soli tre punti quindi non può esserci tranquillità. L'avversaria di turno è il Genoa di Gilardino che al Marassi non ha mai dato vita facile alle avversarie. Il tecnico dei friulani ha presentato la gara in conferenza: "Pretendiamo di più nonostante l’andamento dei risultati sia positivo. Sappiamo di avere un potenziale maggiore”.

Genoa-Udinese, conferenza Cioffi

Gabriele Cioffi ha analizzato la prossima partita contro il Genoa: "Gudmundsson è un giocatore molto simile a Deulofeu, ti porta a spasso e strappa quando riceve il pallone. Abbiamo preparato la partita sapendo che è una delle punte di diamante del Genoa. Anche Retegui ha caratteristiche importanti". E a proposito di Deulofeu: "Sono stato vicino a Gerard e continuerò a esserlo. È una persona speciale, nella mia prima esperienza qui è stato un punto di riferimento per me. Gli devo ancora quella famosa pizza che spero vinca. Il campione rimane tale, che giochi o che non giochi. L’infortunio se la passerà dura per vincerla. Quando si ritirerà, il più tardi possibile, non avrà problemi a reinventarsi”.

Il tecnico poi ha parlato dei singoli: "Lucca? Quando conosci l’importanza di una partita e ne hai 200 di esperienza reagisci in un modo, quando ne hai 15 in un altro. C’era nervosismo perché non è riuscito a incidere, sono convinto farà una grande prova col Genoa”. Il mister è passato a difendere Success dalle illazioni sul suo presunto rifiuto di scendere in campo contro il Monza: “Gli ho chiesto se se la sentisse di entrare perché aveva avuto un problema al flessore. Mi ha risposto di no. È sbagliato prendere come capro espiatorio un giocatore. Il nostro potenziale di gruppo è superiore e veniamo da un percorso di crescita”. Cioffi ha continuato la conferenza parlando del recupero di Pereyra...