Udinese, Cioffi: "Contro il Toro con più amore e meno pressione"

L'Udinese sbanca l'Olimpico imponendosi con il risultato di 2-1 contro la Lazio e ottiene punti importanti in ottica salvezza. Al termine della sfida decisa dalle reti di Lucca e Zarraga ai microfoni si è presentato Cioffi per commentare la prestazione della sua squadra: "Ho rivisto concentrazione, applicazione. Per una squadra giovane come la nostra non era scontato. Sono contento per i ragazzi, l’obiettivo non è così vicino. Siamo abituati a voli pindarici, ci siamo ripromessi di tenere i piedi per terra. Vittorie con le big? La spiegazione è semplice. In casa abbiamo pressioni che non siamo pronti a gestire. Questa vittoria ci consentirà di affrontare la sfida contro il Torino con più amore e meno pressione da chi ci supporta. Ne possiamo venire fuori solo così, altrimenti ci accontenteremo di vincere solo fuori casa...".