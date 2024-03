Cioffi: "Contestazione la sento, ma non dico niente. Lucca in Nazionale grande orgoglio"

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese-Torino. I bianconeri, dopo la vittoria contro la Lazio e il pareggio contro la Salernitana, sono tornati alla sconfitta per 2-0 con le reti di Zapata e Vlasic. Un risultato che complica la corsa per non retrocedere, in una situazione di grande tensione tra società, squadra e tifosi. La curva friulana ha infatti abbandonato lo stadio prima del fischio finale, contestando le parole di Cioffi che nelle scorse settimane aveva parlato di troppa pressione nelle gare casalinghe.