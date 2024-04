Cioffi: "Consapevoli grazie all'Inter. De Rossi? Ecco la differenza con Mourinho"

Udinese-Roma, la conferenza di Cioffi

"Avevo preannunciato che l'Inter sarebbe arrivata rispettandoci, lo stesso farà la Roma" - ha spiegato Cioffi. Poi l'allenatore dell'Udinese ha proseguito: “La gara contro i nerazzurri ci ha dato consapevolezze e ripartiremo da quella per la fine della stagione. Ho sentito forte i nostri tifosi, e se l’ho fatto io i ragazzi avranno percepito il loro supporto ancora di più”. Sulla nuova Roma e le differenze con la vecchia gestione: "Con Mourinho la squadra era più diretta, faceva più densità difensiva, con De Rossi fa più palleggio, più trame di gioco. Mi aspetto un turnover relativo nonostante abbiano un impegno importante in coppa con il Milan e poi uno scontro diretto contro il Bologna. Mi aspetto turnover ma non esasperato". Sulle poche scelte a disposizione per via degli infortuni: "Credo che ora bisogna trovare scuse per fare, non per non fare, altrimenti iniziamo a innescare una serie di alibi che non finiscono più, anche se fossimo solo in 12 dovremmo dare il 180%, anzi il 181% visto che il 180 non è bastato". Sulle condizioni di Thauvin e Lovric: “Stanno bene mentalmente. Vogliamo recuperarli il prima possibile e siamo fiduciosi che sarà così”.