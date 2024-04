Samardzic, gol bizzarro poi l'Inter rimonta: Frattesi avvicina Inzaghi alla stella

L' Inter riesce ad ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro l' Empoli ed esce con tre punti importantissimi dalla trasferta contro l' Udinese . La sfida in casa della formazione di Cioffi si è conclusa con il risultato di 2-1 per gli ospiti: ad aprire le marcature ci ha pensato proprio Samardzic , molto vicino a vestire la maglia dei nerazzurri lo scorso anno , mentre a siglare la rete del pareggio è stato il solito Calhanoglu su calcio di rigore prima della decisiva rete di Frattesi al 95'. L'Inter non risente dunque della vittoria del Milan sul Lecce e si riporta subito a +14 sui rossoneri secondi in classifica, avvicinandosi sempre di più al traguardo Scudetto .

Udinese-Inter, la partita

Nel primo tempo la squadra di Inzaghi parte subito forte mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria, ma una grande prova di Okoye nega ai nerazzurri di andare in vantaggio in più di un'occasione. Chi segna a sorpresa è l'Udinese con Lazar Samardzic al 40', che con un tiro-cross deviato da Carlos Augusto e lasciato passare da Dumfries finisce per beffare lentamente Sommer. Nella ripresa gli ospiti ripartono all'attacco e si vedono annullare un gol per fuorigioco prima di riportare il punteggio in parità grazie al calcio di rigore realizzato da Calhanoglu al 55'. La sfida prosegue su ritmi elevati, con i padroni di casa che subiscono il gioco degli avversari ma senza rinunciare a provarci quando gli spazi in ripartenza lo permettono. Il gol decisivo lo segna in extremis Frattesi, bravo ad inserirsi e a sfruttare al meglio la respinta sul tiro di Lautaro al 95'.