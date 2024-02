Samardzic e la trattativa con l'Inter: "Nessuno mi ha detto che sono una m..."

Lazar Samardzic ha parlato ai canali ufficiali dell'Udinese. Il centrocampista è tornato ad affrontare l'argomento del mancato trasferimento all'Inter nella scorsa sessione di calciomercato estiva, con le visite mediche già effetuate per il club nerazzurro, raccontando l'accaduto: “È vero che sono stato vicino all'Inter, poi non è andata a buon fine... Vabbè, lasciamo stare. Posso ancora migliorare e qui mi trovo bene, tutti sono felici che sono rimasto. Quando mi fermano mi fanno tutti i complimenti e anche la squadra era felice che fossi rimasto. Nessuno mi ha detto che sono una m***a, questo mi ha aiutato".