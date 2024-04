Cannavaro nuovo allenatore dell'Udinese: esordio contro la Roma di De Rossi

L'ultima sconfitta dell' Udinese contro il Verona, che ha complicato di molto la lotta salvezza, ha innescato una rivoluzione in panchina per queste ultime giornate di Serie A . Il club friulano ha infatti deciso di esonerare Gabriele Cioffi , subentrato a Sottil alla decima giornata, per affidare la squadra a Fabio Cannavaro . L'ex difensore della Juventus e della Nazionale guiderà così per la prima volta una formazione di Serie A da allenatore.

Udinese, scelto Cannavaro per il dopo Cioffi

Dopo aver sondato vari allenatori, l'Udinese ha trovato un accordo con Fabio Cannavaro. L'ex difensore arriverà domani ad Udine per firmare il contratto e dirigere il suo primo allenamento con i bianconeri. Con lui anche il fratello Paolo, che farà parte dello staff, così come Giampiero Pinzi. Cannavaro dovrà subito mettersi a lavoro per il recupero contro la Roma, in programma giovedì 25 aprile.

Oltre all'ex difensore, l'Udinese aveva contatto anche altri allenatori. Tra questi c'era Edy Reja che però ha preferito non accettare anche per motivi familiari. Stessa decisione che hanno preso anche Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni dopo vari contatti. Il primo avrebbe voluto un contratto anche per la prossima stagione, mentre Stramaccioni ha preferito non abbandonare le altre collaborazioni in corso per solamente sei giornate.