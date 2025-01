Lucca squalificato, Runjaic lancia l’attacco leggero: Thauvin-Sanchez

UDINE - Un’alternativa in più in porta, Egil Selvik, per un’Udinese che programma la seconda parte di stagione, considerando l’assenza per infortunio del portiere titolare Okoye, il cui rientro non è ancora definito nelle tempistiche. Il sostituto, Sava, si è decisamente comportato bene in queste prime uscite, ma si è scelto comunque di intervenire inserendo in rosa il classe 1997 norvegese per avere alternative, considerando anche la possibile partenza, in prestito, del giovane Piana. Mister Runjaic, per la prima gara casalinga del 2025, non recupera il difensore Giannetti oltre a Davis, in un reparto offensivo già orfano di Lucca, fuori per squalifica. Nessun problema per il la linea difensiva che vede in Solet la soluzione ottimale per comporre il terzetto assieme a Kristensen e Bijol, anche dopo la buona gara di Verona, come confermato dallo stesso tecnico: "Ha fornito una buona prestazione, è tranquillo con il pallone tra i piedi. Bisogna però ancora aspettare, vedere come squadra e fase difensiva quale prestazioni forniremo: il Verona è il passato, l’Atalanta è una squadra diversa. Sono contento che Oumar abbia esordito bene, in alcune situazioni avrebbe potuto fare meglio nei passaggi, per portarci ad un’altra costruzione di gioco".