Lucca litiga con tutta l'Udinese per un rigore, ma poi...: brutto show a Lecce

LECCE - Lorenzo Lucca trova la doppia cifra in Serie A con il rigore del vantaggio trasformato nell'anticipo tra Lecce e Udinese . L'attaccante infila sotto all'incrocio il penalty assegnato ai firulani dal direttore di gara Bonacina , richiamato al monitor dal Var per un contatto tra Jean e Lovric , tra le polemiche del pubblico del Via del Mare. Per Lucca un'ottima trasformazione, ma che ha pagato caro con la clamorosa sostituzione decisa subito dopo da Runjaic : ecco cosa è accaduto.

Lucca-Thauvin: cosa è accaduto

Dopo l'assegnazione del penalty, Lucca ha preso il pallone presentandosi sul dischetto. La scelta non è stata digerita da Thauvin che si è posizionato davanti al compagno per impedirgli di calciare. Il francese, capitano dell'Udinese, si è rivolto ai compagni e anche al tencico Runjaic per ricordare che fosse lui l'incaricato a calciare il rigore. Dopo alcuni minuti di bagarre tra Lucca e mezza squadra, condito dal nervosismo dei giocatori del Lecce per la perdita di tempo, Thauvin ha ricevuto il cartellino giallo ed è uscita dall'area di rigore mentre Lucca ha trasformato la rete del vantaggio. Nemmeno il tempo di festeggiare che Runjaic ha deciso di punire il suo giocatore: sostituzione immediata e ingresso in campo di Bravo. Lucca non ha polemizzato e una volta raggiunta la panchina è stato rimproverato anche dal responsabile dell'area tecnica bianconera Gokhan Inler. Episodio assurdo del quale si attendono ulteriori risvolti, con il mercato estivo che potrebbe essere più agevole per molte ammiratrici dell'ex Ajax come la Juventus.