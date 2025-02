"Volevo essere un duro": Lucca si scusa così dopo il caos sul rigore

Quello che è accaduto ieri in Lecce-Udinese ha dell'incredibile e il giorno dopo ancora se ne parla: rigore per i friulani con Lucca che si impossessa del pallone che dovrebbe essere calciato da Thauvin, rigorista designato dal tecnico Runjaic. Ma l'ex punta di Pisa e Ajax non ne vuole sapere di lasciare quel pallone e allora si scatena una bagarre tra cinque giocatori friulani: a difesa del francese intervengono anche Solet, Bijol e Karlstrom. Risultato? Il rigore sarà battuto comunque da Lucca che segnerà e regalerà così i tre punti alla sua squadra ma imminente arriva la reazione di Runjaic: Lucca sostituito dopo il gol e dentro Iker Bravo.