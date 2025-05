Udinese, Runjaic avvisa la Juve: "Squadra leggendaria, ma..." Solet regolarmente a disposizione

Le parole sul futuro. E Solet...

A obiettivi raggiunti c'è già spazio per guardare al futuro e quindi alla prossima stagione, in un confronto con la dirigenza. "Come staff tecnico parliamo settimanalmente con la società, siamo sempre in contatto perché ci sono molti temi di cui parlare, con un approccio sempre positivo. Stiamo iniziando a guardare al futuro, ma a fine campionato analizzeremo tutta la nostra stagione per migliorare per la prossima stagione. E' stata un'annata molto intensa, ho cercato sempre di dare il massimo assieme al mio staff, ma ci mancano ancora due partite per tracciare un bilancio definitivo. Dopo questa stagione sarà più semplice capire, anche per me, determinati aspetti". Nessuna parola sul caso Solet da parte del club, con la società che ribadisce che non farà nessun commento considerando il tema personale del giocatore che si è allenato regolarmente in questa settimana ed è quindi a disposizione.