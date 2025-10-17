C'è un centravanti bianconero che segna e convince: l'Udinese pronta a blindare Davis

Il mese di ottobre resta un appuntamento fisso per i rinnovi dei contratti. Lo sa bene anche l’Udinese , che progetta la blindatura fino al 2029 del proprio centravanti. Quel Keinan Davis che finalmente sembra essersi gettato alle spalle i tanti infortuni e guai fisici che l’hanno tormentato negli ultimi anni, impedendogli - di fatto - di esplodere e mantenere le promesse di inizio carriera, quando in Inghilterra lo consideravano il nuovo Emil Heskey . Tanto da essere protagonista in tutte le nazionali giovanili fino all’Under 20. Pure a Udine i primi 24 mesi sono stati da incubo: pochissime apparizioni e lunghi pernottamenti in infermeria. L’unica gioia nel maggio 2024 col gol-salvezza sul campo del Frosinone all’ultima giornata. Una rete pesantissima che ha evitato ai bianconeri di sprofondare in Serie B, condannando i ciociari alla retrocessione. Quell’anno però Davis gioca appena 182 minuti, vivendo quasi tutta la stagione ai box. Nel 2024/25 parte bene prima di rifarsi male. Uno stop che lascia campo libero a Lucca.

Davis avvisa la Cremonese

In estate, però i Pozzo si sono ricordati di Keinan e hanno deciso di puntare su di lui come centravanti titolare senza acquistare un sostituto della punta italiana nel frattempo volata al Napoli. Col senno del poi: una scelta giusta visto che sono arrivati già 2 acuti contro Inter e Sassuolo nelle prime 6 giornate. Ma soprattutto nessuna assenza per infortunio e gol, rigorosamente, tutti in trasferta. Quella che ormai è diventata la specialità della casa. La Cremonese, avversaria di lunedì allo Zini, è avvisata.

Skorupski rinnova col Bologna

Restando in tema di prolungamenti: ieri è arrivato il rinnovodi Lukasz Skorupski col Bologna, fino al 2027 con opzione per il 2028. I rossoblù hanno deciso di premiare il grande rendimento del polacco con un nuovo contratto per riconoscergli l’importanza rivestita in campo e all’interno dello spogliatoio in queste ultime esaltanti stagioni degli emiliani, volati prima in Champions League e poi a vincere la Coppa Italia. Sotto le Due Torri sperano di ripetersi anche quest’anno, avendo blindato la propria porta con la saracinesca di Zabrze.