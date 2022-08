Verona, Cioffi: "Nel finale avrei voluto vincere"

BOLOGNA - Il tecnico del Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato così dopo la gara con il Bologna: "Nel finale avrei voluto vincere, ma contava lasciarsi alle spalle l'atteggiamento passivo visto contro il Napoli, per cui ai ragazzi devi dire bravi. In settimana abbiamo lavorato bene su aspetti che stasera ci hanno consentito di fare la prestazione - ha dichiarato a Dazn - I veri problemi riscontrati sono state le zone di grigio che ci siamo trovati a gestire. I ragazzi hanno sempre dato massima disponibilità, vanno assecondate nelle caratteristiche, se c'è un dna, va rispettato. Henry può segnare quanto Simeone? In termini di numeri sì, in termini di tipologia di gol, no. Ci metterei la firma".