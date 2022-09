Verona, Cioffi: "I ragazzi devono dare di più. Lasagna non all'altezza"

FIRENZE - L'Hellas Verona cade in trasferta. Al Franchi la Fiorentina di Italiano vince 2-0. Al termine della gara, il tecnico degli scaligeri, Gabriele Cioffi, è intervenuto così ai microfoni di Dazn: "Credo che nel primo tempo oggi non siamo stati brillanti in fase di costruzione della manovra: se davanti non tieni un pallone fai fatica. Nonostante questo abbiamo concesso un gol dopo un fallo laterale e questo non puoi permettertelo. Lasagna? Non è stato all'altezza. La classifica? So solo che abbiamo avuto un inizio in salita e che ci siamo trovati a gestire situazioni più grandi di noi, anche dal punto di vista ambientale. Ma la responsabilità è nostra: dobbiamo migliorare, tutti noi, senza scuse. Ripeto, nel primo tempo ci siamo mandati fuori giri da soli, però anche nella ripresa non siamo riusciti a pungere. C'è da lavorare e in tal senso la sosta non può che farci bene".