Perilli, la Serie A a 28 anni: dai rigori parati all'Inter al debutto con il Verona

Simone Perilli ha debuttato in Serie A. Un esordio particolare per l'estremo difensore dell'Hellas Verona, perché ha giocato la prima partita in massima serie a 28 anni. Con Montipò out causa febbre, è toccato a lui difendere i pali dei gialloblu nel match salvezza contro lo Spezia, terminato per 0-0: una partita e un clean sheet per Perilli.

La storia di Perilli Classe 1995, scuola Sassuolo, trascorre la sua fase di crescita in Lega Pro: il prestito alla Pro Patria, il trasferimento alla Reggiana, fino alla chiamata del Pordenone. I neroverdi sognano in grande, sono alla ricerca di un portiere e identificano Perilli come il profilo perfetto. E proprio alla prima stagione lì, l'estremo difensore fu protagonista di una serata storica. A San Siro, infatti, si giocano gli ottavi di finale di Coppa Italia: di fronte l'Inter di Luciano Spalletti e... il Pordenone. Nonostante l'euforia per aver eliminato Cagliari e Lecce, sembra una partita dal risultato già scritto, ma solo sulla carta, perché non sarà così. La gara terminerà infatti in parità, finendo ai calci di rigore. E proprio dai tiri dal dischetto Perilli diventa protagonista, parando le conclusioni di Skriniar e Gagliardini e facendo sudare freddo i nerazzurri. Alla fine sarà l'Inter a spuntarla, ma quella resta una serata storica per il Pordenone e il suo portiere.