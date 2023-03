Juve-Verona, conferenza Zaffaroni: quante assenze, su Ngonge e Verdi...

Il Verona si appresta ad affrontare una trasferta davvero complicata. Zaffaroni e i suoi ragazzi giocheranno nell'anticipo del sabato alle 20.45 contro la Juventus . I veneti arrivano da un momento difficile: due punti nelle ultime cinque gare e l'obiettivo è quello di accorciare in classifica. La distanza dallo Spezia ora è di cinque punti e mancano ancora undici gare per poter recuperare punti. All'Allianz Stadium la vetta da scalare sarà ardua, e proprio di questa partita ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dei gialloblù.

Juve-Verona, le parole di Zaffaroni

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha analizzato la prossima sfida: "Parliamo di una delle squadre più importanti in Italia e in Europa. Non hanno bisogno di presentazioni. Per punti fatti sarebbero secondi quindi affronteremo una squadra forte e in salute". Sulla sua squadra: "Abbiamo lavorato, cercando di smaltire le scorie dopo la sconfitta con la Sampdoria. Molti giocatori sono andati in nazionale, ma abbiamo cercato di lavorare per recuperare energie fisiche e nervose. Salvezza? La vittoria dello Spezia contro l'Inter ci ha un po' demoralizzato questa è stata la mia percezione".

Sui singoli: "Djuric, Sulemana, Zeefuik, Lazovic non sono convocabili. Coppola è squalificato, mentre valuteremo Ngonge e Verdi, si sono allenati e hanno buone chance di venire con noi. Doig ha giocato in Nazionale e sta bene, Faraoni sta recuperando bene dal problema e possiamo contare anche su Depaoli".