Juve-Verona, Zaffaroni: "Ci è mancato solo il gol, potevamo pareggiarla"

TORINO - "La prestazione mi ha soddisfatto, ho chiesto ai ragazzi di fare una prestazione dove al termine dei 90’ nessuno ci potesse dire niente dal punto di vista dell’intensità e così è stato". Così il tecnico del Verona Zaffaroni commenta il ko contro la Juventus. "Ci è mancata la gestione negli ultimi metri, ci manca ancora un po’ di qualità e di cattiveria nel fare la scelta giusta. Questo ci avrebbe consentito di pareggiare la partita, stasera i presupposti per fare gol li abbiamo creati - continua -. Abbiamo giocato alla pari nel primo tempo, poi dopo il gol loro abbiamo provato in tutti i modi a pareggiare ma non siamo riusciti a portare via punti. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada. La cosa più difficile è restare concentrati su noi stessi. Da qui alla fine dovremmo avere la capacità di guardare solo noi stessi, tutti i miglioramenti che riguardano noi. In un percorso come il nostro bisogna avere la capacità di invertire il trend nel più breve tempo possibile. Da qui in poi conterà moltissimo l’aspetto nervoso, più di quello tecnico e tattico. Andare in campo con la giusta attenzione sarà la chiave per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi".