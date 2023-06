Zaffaroni su Milan-Verona: "C'è rammarico". Lo spareggio con lo Spezia...

L' Hellas Verona termina la stagione regolare con una sconfitta. I gialloblu cadono a San Siro contro il Milan , con i rossoneri che si impongono per 3-1 trascinati da Leao nel giorno dell'addio di Ibrahimovic. Un ko che fa poco male alla squadra allenata da Marco Zaffaroni , che ha chiuso a pari punti con lo Spezia (sconfitto anch'esso dalla Roma) e dunque giocherà lo spareggio contro i bianconeri per la permanenza in Serie A.

Zaffaroni tra Milan-Verona e spareggio con lo Spezia

Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Hellas Verona al triplice fischio: "Abbiam giocato una buonissima gara, trovando il pari contro una squadra motivatissima. Stavamo giocando bene, poi nel finale non siamo riusciti a chiudere su Leao, che quando parte diventa imprendibile. C'è rammarico perché a 5' dalla fine eravamo in parità. Bisogna cancellare tutto e da martedì preparare questa gara. Sarà fondamentale, terremo presente la grande rincorsa fatta e ora vogliamo raggiungere la salvezza. Certamente bisognerà preparare la gara con lo Spezia tatticamente e fisicamente, ma saranno determinanti gli aspetti nervosi. Stadio, data e orario dello spareggio? Non abbiamo ancora toccato l'argomento, in settimana abbiamo pensato solo al Milan. Da adesso in poi testa solo a questo".