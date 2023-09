Baroni, Verona-Bologna: le parole su Ngonge e Lazovic

Gli scaligeri hanno un obiettivo dichiarato: la salvezza. Vorrebbero centrarlo prima rispetto allo spareggio dello scorso anno e nelle prime tre uscite ha dimostrato che potrebbe farlo. Baroni in conferenza ha sciolto ogni dubbio anche sulle condizioni di Lazovic e sulle possibilità di vederlo contro la squadra di Motta.

Verona-Bologna, le dichiarazioni di Baroni

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Verona: "Metto sempre le caratteristiche della squadra al centro del progetto, ora il mercato è finalmente chiuso, abbiamo un gruppo su cui possiamo lavorare. Non credo molto ai sistemi di gioco ma come la squadra deve stare in campo, compattezza, solidità, non solo difensiva ma anche offensiva". Su Lazovic: "Valuterò, sicuramente sarà della partita, da vedere se dal 1' o a gara in corso". Sulla salvezza: "Questo è un campionato che si è alzato dal punto di vista qualitativo, anche le neo-promosse hanno ridotto il gap che c'è dalla salita in Serie B e che come Cagliari e Genoa hanno già uno storico importante". Poi sul Bologna: "E' una squadra forte, ben allenata, ha delle individualità importanti e che si è rafforzata potendo ambire ai primi posti. Cercheremo di affrontarlo con umiltà, attenzione, massimo rispetto, ma consapevoli che dovremo fare una prestazione di grandissimo livello". Infine su Ngonge: "Sta lavorando per diventare un giocatore di squadra, ha grande talento individuale e predisposizione per diventare un giocatore forte".