Verona, Baroni: "Come voglio usare Saponara. Ngonge spento? La vedo così"

Frosinone-Verona, parla Baroni

Queste le parole dell'allenatore gialloblù in sala stampa: "Sarà una gara difficile per entrambe le squadre. Alcune sfide sono da giocare con particolare attenzione, giocheremo in un campo dove c'è grande entusiasmo. Stiamo lavorando per migliorare la fase offensiva, serve grande movimento, non di staticità. Nnelle prime 7 partite si sono allenati 23 calciatori, c'è bisogno di questo, di conoscenza e di capire". Sui singoli: "Faraoni o Terracciano come terzo di difesa? Possono farlo entrambi, vedremo. Valutiamo le condizioni di Dawidowicz e Amione: se saranno a disposizione ottimo, altrimenti ci sono altri elementi pronti a sfruttare l'occasione. Saponara? Sta bene, ha grande qualità e dobbiamo sfruttarlo per le cose che sa fare meglio, tra cui segnare: dobbiamo mettere i calciatori nelle condizioni di essere vicini alla porta quanto più possibile. I giocatori fuori rosa non penso che possano essere reintegrati: chi non ha la bava alla bocca non penso possa salire a bordo. Braaf ha avuto qualche problema, la sosta ci viene in soccorso in questo senso. Ngonge spento? Non sovraccarichiamo i ragazzi, devono esclusivamente pensare a giocare. Non guardo il gol, lui è partecipe nella manovra. Non diamogli troppa pressione".