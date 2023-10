Baroni: "Napoli tosto. Dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati"

Non è bastato l'atteggiamento al Verona contro il Napoli. La formazione allenata da Baroni ha trovato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Frosinone prima della sosta. La rete di Politano e la doppietta di Kvaratskhelia hanno di fatto chiuso la gara , ma gli scaligeri sono riusciti con Lazovic a ritrovare un po' di energie per mettere paura agli azzurri. Al termine della partita ha parlato l'allenatore Marco Baroni ai microfoni di Dazn.

Verona-Napoli, parole Baroni

Marco Baroni ha analizzato la partita contro il Napoli: "Noi dobbiamo guardare anche le cose che non sono andate bene. Il secondo tempo la squadra è rientrata con un altro piglio soprattutto con i giocatori subentrati. Il Napoli è una squadra a cui non puoi concedergli palleggio e questo lo abbiamo pagato. Possiamo fare meglio, ma siamo qui per lavorare e ripartiamo dalla ripresa". Sulla fase offensiva: "Non possiamo prescindere dall'avere una punta. In questo momento abbiamo dovuto fare a meno di certi attaccanti: Djuric non stava bene e Henry ancora non è pronto. Oggi la squadra nella costruzione mi è piaciuta e stiamo lavorando su questo, ovviamente contro avevamo un avversario tosto. Dovevamo essere perfetti e nel primo tempo non lo siamo stati".

Baroni ha poi continuato spiegando gli errori commessi durante la gara: "In un momento la squadra si è intimorata e abbiamo smesso di pressarli forte e se non fai questo contro il Napoli lo paghi. Ci siamo abbassati e commesso alcuni errori". In chiusura sui singoli: "Ngonge è un ragazzo che ha tanto talento e lo stiamo aiutando a crescere. Deve giocare più da squadra e nella ripresa l'ho tolto per dare un cambio di ritmo alla partita e avvicinare di più le due punte".