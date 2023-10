Baroni: "Verona, buone risposte. Miglioreremo in zona gol"

BOLOGNA - Saluta la Coppa Italia il Verona che cade per 2-0 al Dall'Ara contro il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico dell'Hellas, Marco Baroni, commenta così la partita a partire dall'espulsione di Serdar: "Il doppio giallo era il minimo, l'espulsione c'era. Non ho visto se Perilli fosse in grado di intervenire, ma ci stava il giallo". Sulla partita resta il rammarico per il palo di Cruz: "Non solo sul palo, la squadra ha fatto bene. Hanno giocato tanti che avevano giocato meno, ha avuto buone risposte sia individuali che di squadra. Dopo l'espulsione diventa difficile, ma ci sono molte cose positive".