Verona, Baroni: "Dopo la Juve ci saranno conferme. Ecco come sta Hien"

Alla ricerca di una vittoria che manca da più di due mesi in Serie A . Il Verona , r educe dal ko in Coppa Italia contro il Bologna e da 2 pareggi e 6 sconfitte in campionato, proverà a rialzare la china contro il Monza di Raffaele Palladino . Alla vigilia del match del Bentegodi, a presentare la sfida in conferenza stampa è stato il tecnico gialloblù, Marco Baroni .

Baroni presenta Verona-Monza

Queste le dichiarazioni dell'allenatore dell'Hellas: "Il campionato è difficile, ci manca qualcosa, bisogna lottare per ottenere la salvezza e capitano momenti come questo. Sappiamo di aver lasciato qualcosa per strada, ma ora guardiamo avanti. Se giocherà la coppia d'attacco vista con la Juve? Probabile ci siano delle conferme: ho avuto buone indicazioni anche nella sfida di coppa contro il Bologna. Sul fatto che cambio spesso interpreti: la scorsa estate sono andati via 9 giocatori, quando si cambia molto è giusto vengano fatti degli esperimenti, per cercare una nuova identità". Sul Monza: "Ha individualità di livello, è una squadra allenata bene, brava nel palleggio. Lo rispettiamo, ma domani bisogna crederci, dando l'impossibile". Infine sui singoli: "Hien si sta allenando da mercoledì insieme al gruppo, da capire se ci sarà dall'inizio o meno. Saponara ha risentito un po' dello schema di gioco, ma ha enormi qualità ed è un grande professionista. Ngonge? Fino ad ora è stato titolare e lo sarà ancora, è un giocatore prezioso per noi".