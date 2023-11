Baroni: "Verona, questa è la strada giusta. Ngonge va messo al centro"

Il Verona ha ottenuto un pareggio casalingo per 2-2 contro il Lecce nella sfida valevole per la 13ª giornata di Serie A. Nel primo tempo Oudin ha portato avanti gli ospiti, con il gol di Ngonge che ha pareggiato i conti. Nella seconda frazione i giallorossi di D'Aversa si sono riportati avanti con Gonzalez ma la rete di Djuric ha chiuso la sfida in parità. Al termine del match Baroni ha dichiarato: "Sicuramente c'è rammarico, ma volevo questo tipo di partita e di atteggiamento. Chiaramente ci dispiace perché non è arrivata la vittoria, ma abbiamo fermato l'emorragia. Abbiamo recuperato due volte, abbiamo avuto tante occasioni e la squadra voleva vincere in tutte le maniere. Quello che ho detto alla squadra è che la strada è questa. La compattezza, l'attenzione, oggi abbiamo preso anche due gol un po' balordi e si poteva fare meglio".