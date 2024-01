Baroni su Ngonge: “Avrebbero fatto di tutto per tenerlo, poi però…”

Roma-Verona, le dichiarazioni di Baroni

L'allenatore del Verona ha parlato del trasferimento di Ngonge al Napoli (oggi 18 gennaio le visite mediche): "È una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato e che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, resto fiducioso, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare". Sulle condizioni di Folorunsho: "Sta meglio, ieri si è allenato molto bene. Oltre a lui ci sono dei ragazzi che scalpitano, penso a Cabal, che ora dovranno farsi trovare pronti". Sugli acquisti: "Ci saranno, poi starà a noi cercare di integrare al meglio chi arriverà". Su Doig: "Partirà anche lui? C'è una trattativa in corso, vediamo". Baroni ha parlato poi dei prossimi avversari, reduci dall'esonero di Mourinho e arrivo di De Rossi: "La Roma è una squadra forte, i calciatori cercheranno di avere un buon impatto, sarà una bella partita, troviamo il massimo e a noi piace confrontarci con il massimo, senza avere timore. Cercheremo di replicare la prestazione di Firenze e San Siro, poi il risultato speriamo arrivi come conseguenza".