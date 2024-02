Baroni torna su Verona-Juve: "Pensare che sarebbe bastato..."

Settimana di entusiasmo quella vissuta in casa Hellas Verona dopo il prestigioso 2-2 ottenuto contro la Juventus . Eppure il tecnico Marco Baroni in conferenza stampa torna sul pari contro i bianconeri, recriminando sulla gestione di alcuni momenti, e al contempo presenta la prossima sfida di campionato. Nella giornata di domani la sua squadra sarà impegnata al Dall'Ara contro il Bologna di Thiago Motta , la squadra rivelazione di questa stagione.

Verona, Baroni su Bologna e Zirkzee

Così il tecnico gialloblù, in conferenza stampa, ha presentato il match contro gli emiliani: "Il Bologna è una squadra in salute, sta bene e gioca un bel calcio. Sarà una partita complicata, ma noi sappiamo che saranno tutte difficili. Non ci sono partite dal risultato scontato. Dovremo essere bravi noi ed essere all'altezza della sfida, proponendo idee e mostrando il giusto atteggiamento. Contro questo Bologna si ottiene risultato solo passando attraverso la prestazione. È la squadra che ha avuto più continuità dall'inizio della stagione, ha sbagliato pochissime partite".

Su Zirkzee: "È un grande giocatore che sta esplodendo, e migliora di partita in partita. È un calciatore partecipativo, sa finalizzare, sa fare assist per i compagni, sarà un cliente scomodo, ma come tutto il Bologna. Conosciamo le difficoltà della partita, abbiamo lavorato in questa settimana corta per prepararla al meglio. Noi abbiamo l'obbligo di provare a fare punti ovunque, non dobbiamo lasciarne più". Poi Baroni torna sul 2-2 contro la Juventus...