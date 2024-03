Baroni carica il Verona: “Lo faremo al 95’ dell’ultima giornata”

Vittoria importante per il Verona in ottica salvezza: i gialloblù superano i neroverdi di misura grazie al gol di Swiderski . Una partita macchiata dal grave infortunio di Berardi , uscito in lacrime dopo una brutto movimento della caviglia. Dopo il match, Baroni ha analizzato la sfida ai microfoni di Dazn.

Verona-Sassuolo, le dichiarazioni di Baroni

Queste le parole dell'allenatore del Verona: "Sapevamo che era una partita difficile e che richiedeva tanto dispendio. Il Sassuolo ha tanta qualità. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi, ma non abbiamo fatto niente. Il percorso è difficile, ma la squadra è viva. Oggi chi è entrato ci ha dato risposte importanti. C’è stato un momento difficile, ma abbiamo cercato di vedere le opportunità. Il gruppo lavora molto e ai nuovi arrivati ho detto che non avevamo tempo. Stiamo cercando di integrarli al massimo, anche con i video. Vengono da realtà e da un calcio diverso. Ripeto, oggi la squadra è rimasta viva e determinata. Momento più complicato in questi mesi? Ci sono tante situazioni, i quattro rigori ad esempio ci hanno tolto tanto, ma non abbasso mai la testa, la vita è questa. Ho portato dentro i miei valori e i calciatori li stanno seguendo. Se abbiamo qualcosa in più? Siamo sempre stati sul filo del rasoio, quindi siamo abituati a lottare, poi abbiamo un grande tifo e questo è un grande stimolo. L’obiettivo lo raggiungeremo al 95’ dell’ultima partita. Rapporto con la società? Mi ritengo un’aziendalista e li ringrazio perché mi permettono di esprimere quello che voglio".