Hellas Verona, risolta controversia Setti-Volpi: il comunicato

L'Hellas Verona ha risolto la controversia tra il patron Maurizio Setti e Gabriele Volpi in seguito all'operazione Cyrano, che aveva portato a un sequestro preventivo delle quote azionarie di Star Ball, proprietà del patron dei gialloblù, tra i 26 indagati presenti in questa vicenda Il club che aveva fatto subito chiarezza sull'accaduto e ora ha emesso un nuovo comunicato.