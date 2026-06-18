Baroni torna al Verona: la durata e i dettagli del nuovo contratto dopo l'esonero dal Torino

L' Hellas Verona riparte da Marco Baroni . A causa del penultimo posto con cui hanno chiuso il campionato 2025/26, i gialloblù torneranno in Serie B dopo sette anni . Il primo tassello è stato scegliere il nuovo allenatore per conquistare l'immediata promozione: si punterà sull'ex allenatore del Torino , esonerato lo scorso febbraio in seguito alla sconfitta contro il Genoa di Daniele De Rossi . Manca adesso soltanto l'annuncio ufficiale che sancirà il ritorno del tecnico all'Hellas Verona.

Baroni torna a Verona

Sarà Marco Baroni il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Il direttore sportivo Sean Sogliano ha raggiunto l'accordo con il tecnico fiorentino, che presto si legherà alla società veronese fino al 30 giugno 2028. In caso di promozione in Serie A, scatterà il rinnovo per una terza stagione. Riprendersi subito la massima serie è l'obiettivo annunciato dell'Hellas Verona.

Per questo si è deciso di puntare su allenatore 'da Serie A'. E l'occasione è ottima anche per lo stesso Marco Baroni, che tornerà subito in panchina dopo l'esonero dello scorso febbraio al Torino. Per il sessantaduenne si tratta di un ritorno a Verona: aveva già allenato i gialloblù nella stagione 2023/24.

La stagione 2023/24

Marco Baroni aveva guidato l'Hellas Verona in Serie A nella stagione 2023/24. In quell'occasione, era arrivata una tranquilla salvezza: i gialloblù hanno chiuso al tredicesimo posto. Sono stati 38 i punti conquistati, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte.