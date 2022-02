Diretta Reggina-Crotone alle 16.15, probabili formazioni. Dove vederla in tv

REGGIO CALABRIA – Alle 16.15 al Granillo va in scena il derby di Calabria. La Reggina di Stellone reduce dal ko di sette giorni fa a Terni, riceve un Crotone in forma nell'ultimo periodo e che ha messo in fila quattro risultati utili consecutivi. Passi falsi vietati per entrambe vista la classifica: gli amaranto non vincono dallo scorso 5 novembre, 0-1 a Cosenza.