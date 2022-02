Giudice sportivo Serie B, sette gli squalificati: due giornate per Farias

TORINO - Il Giudice sportivo di Serie B, Germana Panzironi, ha squalificato per due giornate il giocatore del Benevento Farias "per comportamento gravemente antisportivo - secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale - per avere, al 50° del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, colpito un avversario con uno schiaffo". Altri sei i calciatori squalificati dopo le gare della 24ª giornata, tutti per un turno: Cuomo (Crotone), Voca (Cosenza), Boloca (Frosinone), Dell’Orco (Perugia), Di Mariano (Lecce) e Folorunsho (Reggina).