Serie B, Cremonese prima: Brescia battuto 2-1

CREMONA - Vittoria in rimonta sul Brescia e primato per la Cremonese che con questi tre punti sorpassa le Rondinelle (51, ora terze) e Lecce (52, ma i giallorossi scendono in campo domani con il Perugia). Ospiti in vantaggio con Cistana, la Cremonese pareggia con Gaetano e sorpassa nel finale con Di Carmine.

CLASSIFICA SERIE B

Primo tempo: apre Cistana, replica Gaetano

Cremonese pericolosa al 7': Ciofani sfrutta un errore di Karacic e prova una conclusione con il piede mancino che si perde di poco a lato. Ancora grigiorossi al tentativo al 15': Fagioli la mette in mezzo per il colpo di testa di Baez, Joronen blocca la sfera senza troppe difficoltà. E' tuttavia il Brescia a trovare la via del gol, al 23': Pajac dalla bandierina per Cistana il cui colpo di testa supera Carnesecchi, 0-1. Al 31' proprio da un lungo rinvio del portiere Carnesecchi nasce il pari: Gaetano, dopo aver agganciato al limite dell'area, fa fuori tre avversari e calcia un velenoso rasoterra: palo-gol, 1-1. Al 36' il Brescia cerca di tornare con vantaggio: Palacio lanciato a tu per tu con Carnesecchi, lo supera ma perde l'equilibrio al momento di calciare a rete. Al 40' la Cremonese perde Bianchetti per infortunio, al suo posto Meroni.

Di Carmine decide nella ripresa

Nella ripresa, subito Brescia: traversone di Leris, Palacio di testa, Carnesecchi si distende e respinge. La Cremonese replica al 12', con Sernicola che accende il turbo, poi rientra sul sinistro al limite e mira al palo più lontano, fuori di non molto. Nel finale, la Cremonese passa in vantaggio: lancio di Valeri, Di Carmine scatta sul filo dell'offside, e con un pallonetto supera il portiere avversario Joronen.

CREMONESE-BRESCIA: TABELLINO E STATISTICHE