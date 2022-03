Serie B, Brescia-Benevento a Piccinini. Alessandria: c'è Camplone

ROMA - Sono stati designati gli arbitri in vista dell'undicesima di ritorno del campionato cadetto, in programma tra domani e dopodomani. Big match Berscia-Benevento affidato a Piccinini, per Cosenza-Lecce c'è Marinelli. Alle 20.30 l'Alessandria riceve il Monza: dirige Camplone. Tre positicipi mercoledì: la prima della classe Pisa gioca ad Ascoli (dirige Marini), la terza Cremonese ospita il Pordenone (Meraviglia). Di Martino per Perugia-Spal.