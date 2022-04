Serie B, Cremonese-Alessandria: dirige Pezzuto. Monza: Gariglio

ROMA - In vista della trentatreesima giornata di campionato di Serie B, in programma tra domani e dopodomani, sono state rese note le designazioni arbitrali. Impegno complicatissimo per l'Alessandria, in scena sul campo della Cremonese, prima della classe: dirige Pezzuto. Il Monza, quarto, se la vede con l'Ascoli: arbitra Gariglio. Per il Parma di Buffon impegno interno con il Como, affidato a Meraviglia.