Serie B, la Cremonese perde la vetta: vince il Frosinone 2-1

FROSINONE - La Cremonese, in casa del Frosinone, perde partita e vetta della classifica: i grigiorossi di Pecchia infatti vengono scavalcati in classifica dal Lecce che, vittorioso sulla Spal, è ora a +2. Era stata la Cremonese a passare in vantaggio per prima con Buonaiuto , i padroni di casa pareggiano con un rigore trasformato da Canotto e piazzano il sorpasso definitivo con l'attaccante di proprietà del Napoli Zerbin.

FROSINONE-CREMONESE: TABELLINO E STATISTICHE

La partita

La gara si accende al 12' quando la Cremoense ci prova con Gaetano che, in mischia, spedisce alto. Cremonese in vantaggio al 17': Fagioli con un filtrante tra le linee serve Buonaiuto il quale, da posizione defilata, insacca con un mancino rasoterra. Il Frosinone reagisce e dapprima ci prova con Zerbin (Carnesecchi salva al 18'), poi pareggia su un calcio di rigore decretato per un tocco di mano in area di Ravanelli su conclusione di Rohden e trasformato da Canotto al 22', 1-1. Al 36' la Cremonese è pericolosa con Ciofani che, servito in area da Fagioli, spedisce alto di destro; ma un minuto dopo il Frosinone passa in vantaggio quando Zerbin ribadisce in rete la respinta di Carnesecchi su conclusione di Canotto, 2-1.

CLASSIFICA SERIE B

La ripresa

Nel secondo tempo, al 14' ci prova Ciano per il Frosinone, direttamente da calcio di punizione dai 20 metri: la palla sfiora l'incrocio dei pali. Al 17' la Cremonese sfiora il pareggio: Baez dalla bandierina in mezzo per lo stacco di testa di Gaetano, il pallone impatta sulla traversa. Nel finale, al 42' della ripresa, la Cremonese resta in 10 quando Strizzolo, già ammonito pochi istanti prima, sgambetta Cotali e rimedia il secondo giallo, lasciando anzitempo il rettangolo verde.