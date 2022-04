Serie B, Giudice Sportivo. Un turno a Mattiello dell'Alessandria

ROMA- Sono 17, tutti per un turno, i calciatori di Serie B fermati dal giudice sportivo dopo l'ultima giornata di campionato. Si tratta di Mattiello dell'Alessandria, Buchel dell'Ascoli, Di Pardo, Florenzi e Vaisanen del Cosenza, Rohden del Frosinone, Carlos Augusto del Monza, Danilo del Parma, De Luca e Matos del Perugia, Toure del Pisa, Amione e Bianchi della Reggina, Esposito della Spal, Koutsoupias della Ternana, Giacomelli e Padella per il Vicenza. Tra i dirigenti, inibito fino al 20 maggio Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con fare intimidatorio, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara, successivamente, negli spogliatoi, reiterava tale atteggiamento ed impediva fisicamente all'Arbitro di accedere al proprio spogliatoio ponendogli una mano sul petto". Oltre alla squalifica del presidente, ammenda di 5.000 euro alla Ternana.