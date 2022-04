Serie B, Paterna dirige l'Alessandria contro il Parma di Buffon

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentasettsima giornata di Serie B. In vetta alla classifica, impegno esterno per il Lecce, che in casa del Vicenza sarà diretto da Mariani. La Cremonese seconda ospita l'Ascoli: fischietto affidato a Manganiello. Il big match tra la terza Monza e la quarta Benevento sarà diretto da Di Bello. Impegno esterno per l'Alessandria, di scena sul campo del Parma di Buffon: arbitra Paterna.